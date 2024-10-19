إعلان

رمضان عبد المعز: أعظم نعمة من ربنا على الإنسان الإيمان ثم العافية

09:00 م السبت 19 أكتوبر 2024

الشيخ رمضان عبد المعز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، أن أكرم شيء عند الله عز وجل إننا ندعوه ونسأله والدعاء هو العبادة، قائلا: "يجب أن تكون مخلصا في دعائك وأعظم سورة في القرآن الكريم هي الفاتحة وهذا ما قاله الرسول وهي فاتحة الكتاب وأم القرآن والشافية والواقية والكافية".

وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة" دي إم سي": أن سورة الفاتحة فيها الحمد لله والثناء عليه ونمجده ونخصه بالعبادة ونخصه بالاستعانة وبعدها نطلب الهداية للصراط المستقيم والصراط هو الذي لا اعوجاج فيه، مشيرا إلى أن أعظم نعمة من نعم ربنا علينا أن يمن الله علينا بالإيمان والايمان هو اليقين بالله سبحانه وتعالى.

وتابع: أجمل نعمة من الله عز وجل بعد اليقين هي العافية ويجب أن تسير على الطريق المستقيم، وعشان تكون انسان مستقيم عليك فعل الاوامر وترك النواهي التي حذر منها الله ولو أمسكت والتزمت بالصراط المستقيم سيكرمك ويرحمك الله.

رمضان عبد المعز العافية الإيمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل مقولة "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة ولها أصل في الشرع؟.. الإفتاء توضح

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)