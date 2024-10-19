رمضان عبد المعز: أعظم نعمة من ربنا على الإنسان الإيمان ثم العافية



كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، أن أكرم شيء عند الله عز وجل إننا ندعوه ونسأله والدعاء هو العبادة، قائلا: "يجب أن تكون مخلصا في دعائك وأعظم سورة في القرآن الكريم هي الفاتحة وهذا ما قاله الرسول وهي فاتحة الكتاب وأم القرآن والشافية والواقية والكافية".

وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة" دي إم سي": أن سورة الفاتحة فيها الحمد لله والثناء عليه ونمجده ونخصه بالعبادة ونخصه بالاستعانة وبعدها نطلب الهداية للصراط المستقيم والصراط هو الذي لا اعوجاج فيه، مشيرا إلى أن أعظم نعمة من نعم ربنا علينا أن يمن الله علينا بالإيمان والايمان هو اليقين بالله سبحانه وتعالى.

وتابع: أجمل نعمة من الله عز وجل بعد اليقين هي العافية ويجب أن تسير على الطريق المستقيم، وعشان تكون انسان مستقيم عليك فعل الاوامر وترك النواهي التي حذر منها الله ولو أمسكت والتزمت بالصراط المستقيم سيكرمك ويرحمك الله.