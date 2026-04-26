إعلان

منها ذو الحجة.. الأزهر للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرُم

كتب : علي شبل

11:16 م 26/04/2026

الأشهر الحرم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن بعض الخصائص التي تميز الأشهر الحرم عن غيرها من الشهور.
وقال الأزهر للفتوى، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن للأشهر الحرم خصائص كثيرة ميَّزتها عن بقية الأشهر الأخرى، هي:

مضاعفة الأجرَ والثواب

1- فيها يُضاعِفُ الله سُبحانه لعباده الأجرَ والثواب، كما يُضاعف الإثمَ والذنبَ، لعظمةِ وحرمة هذهِ الأشهر.

أشهر حرم الله فيها القتال

2- حرمة القتال فيها؛ قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ...}. [البقرة: 217]

حرمة الظلم أشد

3- تشديدُ حرمةِ الظلم فيها؛ قال تعالى: {...فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُم...}. [التوبة: 36]

عبادات وفرائض خاصة

4- اشتمالُ الأشهر الحرُم على فرائضَ وعباداتٍ موسمية ليست في غيرها، واجتماع أمهات العبادات في هذه الأشهر، وهي: الحج، والليالي العشر من ذي الحجة، ويوم عرفة، وعيد الأضحى، وأيام التشريق، ويوم عاشوراء، وليلة الإسراء والمعراج -على المشهور-.

لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أوضح أنه سُمِّيَت الأشهر الحرُم بهذا الاسم: لزيادة حرمتها، وعِظَم الذنب فيها، ولأن الله سبحانه وتعالى حرَّم فيها القتال، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة البقرة" يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ".

وأضاف مركز الأزهر في بيان سابق، أنه قد بيَّنَها رسولُ اللهِ فيما أخرجه البخاري عن أَبي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بنِ الحارثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أنه قَالَ:" ألا إنَّ الزمانَ قد استدار كهيئتِه يومَ خلق اللهُ السماواتِ والأرضَ، السنةُ اثنا عشرَ شهرًا، منها أربعةٌ حُرُمٌ، ثلاثةٌ مُتوالياتٌ: ذو القعدةِ، وذو الحجةِ، والمحرم، ورجبُ مضرَ الذي بين جمادىٰ وشعبانَ".

الأشهر الحرم الأزهر للفتوى الحج 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار مصر

أخبار و تقارير

الموضة

زووم

مصراوى TV

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

