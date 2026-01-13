إعلان

الشيخ أحمد خليل يحذر: تريند الماء الساخن خطر على الصحة والدين والمجتمع

كتب- محمد قادوس:

10:27 م 13/01/2026

الشيخ أحمد خليل

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن ما يُعرف بتريند “الماء الساخن” يشكل خطورة كبيرة على الشباب والمراهقين، على المستويين الصحي والديني. وأوضح خلال تصريحات خاصة، أن سكب الماء المغلي على الجسم يُعد ضررًا متعمدًا يعرض الأشخاص للحروق الخطيرة والإصابات المستمرة، وهو أمر محرم شرعًا لما فيه من إيذاء النفس والآخرين.

وأشار الشيخ إلى أن هذا السلوك ليس مجرد تحدٍ خطير، بل يعد انتهاكًا للقيم الإسلامية، حيث حذر الإسلام من الإضرار بالآخرين وبأنفسنا، وقال: “لا ضرر ولا ضرار”، موضحًا أن من يشارك في هذا الترند فهو آثم شرعًا ويخالف أمر الله بحفظ النفس.

وأضاف أن الانتشار الواسع لهذا الترند على منصات التواصل يساهم في تشجيع المراهقين على التقليد الأعمى للأخطاء، ما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من المخاطر الصحية.

وحذر الشيخ من التهاون مع هذه الظاهرة، مؤكداً ضرورة توعية الأسر والمدارس ومتابعة الأبناء على منصات السوشيال ميديا، وبيّن أن الدين الإسلامي يحث على الحفاظ على النفس وصونها، وعلى كل مسلم أن يكون قدوة في حماية الآخرين من أي ضرر محتمل.

وأكد الشيخ أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تكاتف الجهود بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية، بالإضافة إلى نشر الثقافة الصحيحة للوعي الرقمي، لضمان سلامة الشباب والمراهقين وحمايتهم من أية أضرار جسدية أو معنوية قد تنتج عن التقليد الأعمى لمثل هذه التحديات.

أحمد خليل تريند الماء الساخن

