إعلان

هل يجوز الانعزال الاجتماعي بدعوى السلام النفسي؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

08:03 م 10/02/2026 تعديل في 08:41 م

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال وردته من إيمان أحمد من محافظة دمياط، تساءلت فيه عن حكم الانعزال الاجتماعي اختيارًا بدعوى السلام النفسي، ومتى يكون هذا الانعزال مقبولًا شرعًا، خاصة في ظل ما قد يتعرض له الإنسان من أذى نفسي أو اجتماعي في تعامله اليومي مع الناس.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن مسألة العزلة والمخالطة من القضايا التي ناقشها العلماء قديمًا، مشيرًا إلى أن الإمام أبو سليمان الخطابي ألّف كتابًا مستقلًا بعنوان "العزلة"، تناول فيه ضوابط هذا الأمر، ومتى يكون الإنسان مأمورًا بالمخالطة، ومتى يكون الاعتزال أولى في بعض الأحوال الخاصة.

وبيّن أن بعض الناس قد يلجأ إلى تبرير رغبته في الابتعاد عن الآخرين بدعوى البحث عن السلام النفسي، مؤكدًا أن السلام النفسي لا يعني الهروب المطلق من الناس، لأن طبيعة المجتمعات البشرية لا تخلو من الأذى وسوء الفهم والكلام، وهذا أمر موجود في كل زمان ومكان، ولا يمكن للإنسان أن يعيش في مجتمع دون أن يتعرض لشيء من ذلك.

وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قرر فيه قاعدة مهمة، وهي أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، موضحًا أن المخالطة بطبيعتها تستلزم الصبر والتحمل، وأنه لو اختار كل إنسان العزلة لانفرط عقد المجتمع، وضاعت معاني التراحم والتوادد والتكافل، وتوقف التعاون في الأفراح والأحزان، وفُقد مقصد التعارف الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين الناس.

وأكد أن الأصل في حياة الإنسان هو المخالطة الإيجابية والصبر على ما قد يقع من أذى، لكن إذا بلغ الأذى حدًا لا يستطيع الإنسان معه التحمل، وبدأ يؤثر عليه نفسيًا أو صحيًا، فلا حرج عليه أن يبتعد قليلًا حفاظًا على سلامته، على ألا يكون ذلك منهجًا دائمًا يقطع به علاقاته الاجتماعية، وإنما يكون بقدر الحاجة فقط.

ء

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس الانعزال الاجتماعي السلام النفسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 أعشاب طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

5 أعشاب طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول الضار
بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
حوادث وقضايا

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
روج أسود وراس الأفعى.. تعرف على الخريطة الكاملة لبرامج و دراما رمضان على
مسرح و تليفزيون

روج أسود وراس الأفعى.. تعرف على الخريطة الكاملة لبرامج و دراما رمضان على
مسؤولان إسرائيليان: نتنياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية بشأن إيران
شئون عربية و دولية

مسؤولان إسرائيليان: نتنياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية بشأن إيران
فاكهة الرياضيين الأولى.. متى يكون الموز أكثر فائدة للتمرين؟
نصائح طبية

فاكهة الرياضيين الأولى.. متى يكون الموز أكثر فائدة للتمرين؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي