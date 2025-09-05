كتب - علي شبل :

ما مقدار المباعدة بين القدمين أثناء الوقوف في الصلاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن من سُنن الصلاة تفريج القدمين بحيث لا يُقْرَن بينهما ولا يُوَسَّع إلا بعذر.

وأشارت اللجنة إلى أنه قد اختلف في تقديره بين المذاهب: فمنهم من قدَّر التفريج بينهما بقدر أربعة أصابع، ومنهم من قدره بقدر شبرٍ؛ ومنهم من قدره بأن يكون بحالة متوسطة بحيث لا يضمّهما ولا يوسعّهما كثيرًا حتى يتفاحش عُرفًا.

ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة وهل يُؤثِّر على صحتها؟

السؤال السابق كانت قد تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أنه لا حرج في الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة ولا يُؤَثِّر ذلك على صحتها.

واستشهدت اللجنة في بيان فتواها بما روى الإمام مالك في "الموطأ" عن أبي عبد الله الصنابحي قال: "قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ،... ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ،... فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِهذِهِ الآيَةِ: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا...﴾ [آل عمران: 8].

وختمت موضحة أن قراءة الآية محمولة على الدعاء؛ لأنَّ ثالثة المغرب لا قراءة فيها بعد الفاتحة، فدلَّ ذلك على الجواز.

