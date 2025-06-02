كتب - علي شبل:

بعد تردد شائعات حول اعتزال المطرب أحمد سعد الغناء، والتوبة والرجوع إلى الله، ازدادت وتيرتها بعد ظهوره مؤخراً بجوار عدد من المشايخ وعلماء الدين وهو يؤدي مناسك الحج والعمرة بالأراضي المقدسة، دعا الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى استقبال أخبار اعتزال الفنانين والمشاهير والتوبة إلى الله بالفرح والاستبشار.

وقال أمين الفتوى: عندما تَنْظُر عودة التائبين مِن المشاهير إلى الله، بل وانقلاب حالهم إلى استقامة الظاهر والباطن، وتجد مع ذلك استخفاف البعض بهذه التوبة والرجوع لله... حينها نُذَكِّر أنفسنا جميعًا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ علَى أخِيكُمْ).

وأضاف ربيع، في منشوره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: هذا الحديث يُرسِّخ فينا عدم تَلقِّي أخبار التائبين بالمعايَرةِ والتقبيحِ، بل بالفَرَح والاستبشار، فـ«الله أشد فرحًا بتوبة عبده».. داعيا: رزقنا الله جميعًا حسن التوبة والاستقامة ظاهرًا وباطنًا.

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