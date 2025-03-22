النشرة الدينية| 5 مسائل شرعية مهمة يكشف عنها المفتي..وعلي جمعة: في القرن الـ 19 كانت المرأة المدخنة يكتب لها الدخان في النفقة

كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الجمعة 21 من شهر مارس.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

لماذا لم يخرج النبي زكاة الفطر مالاً والنقود كانت موجودة في عهده؟.. الإفتاء ترد

"بيشرب سجاير تفاريحي.. ده برضو حرام؟".. شاب يسأل وعلي جمعة يرد

علي جمعة يوضح حكم "الفيب" و"الإيكوس" وشرب سيجارة واحدة على سبيل التجربة

علي جمعة: في القرن الـ 19 كانت المرأة المدخنة يكتب لها الدخان في النفقة..وتحريمه من 25 سنة فقط

منها الوفاء بالعهد وتزكية النفس.. 5 مسائل شرعية مهمة يكشف عنها المفتي

المفتي: الإسلام والعلم في تكامل وليس في صراع

إبراهيم الهدهد: تجنب سوء الظن مفتاح إصلاح المجتمع والحد من الفساد

شوقي علام: الإسلام اهتم بحقوق الطفل في جميع مراحل حياته



هشام عبد العزيز: محاسبة النفس ضرورة لكل إنسان قبل يوم الحساب

منهك نفسيًا؟.. عمرو خالد يوضح 3 طرق من سيرة النبي تساعدك على تجنب الاحتراق الداخلي

على جمعة: صلة الرحم عبر السوشيال ميديا "ممكنة وأحسن من مافيش"

هل يحرم النوم على فراش به أثر الجنابة؟.. أمين الفتوى يوضح

حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في سجود السهو.. هل يؤديها ظهراً؟.. الإفتاء توضح

شاب رضع مع فتاة مرة واحدة فهل يجوز له الزواج منها؟.. عالم أزهري يجيب

إعلان مواعيد زيارة الروضة الشريفة لآخر 10 أيام من رمضان

عالم سعودي يوضح: هل الصداع عذر للفطر في نهار رمضان؟