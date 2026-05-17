إعلان

ما حكم من أخطأ في عدد رمي الجمرات؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

06:39 م 17/05/2026

رمي الجمرات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من محمد من الجيزة حول رمي الجمرات، موضحًا أن أول يوم في الرمي هو رمي جمرة العقبة الكبرى، ويبدأ وقتها - على الراجح ووفق مذهب السادة الشافعية - من منتصف ليلة العاشر، أي بعد الإفاضة من مزدلفة، تيسيرًا على الحجاج بسبب شدة الزحام.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن رمي جمرة العقبة يكون بسبع حصيات فقط في اليوم الأول، ثم في الأيام التالية يكون الرمي للجمرات الثلاث بإجمالي 21 حصاة يوميًا، مؤكدًا أن الرمي متاح على مدار 24 ساعة وليس مقيدًا بوقت الزوال فقط، وذلك تخفيفًا على الحجاج.

وأضاف أن من قام برمي سبع حصيات في اليوم الأول، ثم سبع فقط في اليوم الثاني، فإنه لم يُتم العدد المطلوب، لأن الواجب في اليوم الثاني هو 21 حصاة، مشيرًا إلى أنه إذا كان لا يزال في منى ولم يغادر، يمكنه تدارك ما فاته، بأن يرمي ما عليه من حصيات عن الأيام السابقة.

وأشار إلى أنه في حال عدم تدارك الرمي ومغادرة منى، فإنه يلزمه دم، أي ذبح هدي في مكة، وحجه صحيح، لافتًا إلى أنه يمكنه توكيل من يذبح عنه هناك أو إرسال قيمة الهدي لمن يقوم بذلك.

وأكد أنه إذا لم يكن قادرًا على إخراج الهدي، فإنه يصوم عشرة أيام، مشددًا على أن الشريعة راعت التيسير على الحجاج في أداء المناسك، مع الحفاظ على صحة العبادة وقبولها بإذن الله.

اقرأ أيضاً:

حكم زكاة أموال التجارة وخصم الضرائب منها

ما حكم حج المرأة بدون محرم؟.. أسامة قابيل يحسم الجدل مستندًا لفتوى دار الإفتاء

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

رمي الجمرات عويضة عثمان دار الإفتاء مناسك الحج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. أول ظهور لـ جورجينا في مهرجان "كان" بفستان قصير وجذاب
زووم

بالصور.. أول ظهور لـ جورجينا في مهرجان "كان" بفستان قصير وجذاب
متحدث الصحة يحذر من "وباء المعلومات".. ماذا يقصد؟
أخبار مصر

متحدث الصحة يحذر من "وباء المعلومات".. ماذا يقصد؟
تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
زووم

تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
"سألوا عن نوع الجلابية".. شاب صعيدي يروي كواليس منعه من دخول فيلم "أسد"
زووم

"سألوا عن نوع الجلابية".. شاب صعيدي يروي كواليس منعه من دخول فيلم "أسد"
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الأجواء الربيعية
أخبار مصر

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الأجواء الربيعية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان