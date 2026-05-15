الأزهر للفتوى يوضح حكم وشروط الحج عن الغير وعن الميت

كتب : علي شبل

09:28 م 15/05/2026

جبل عرفات

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن حكم وشروط أداء فريضة الحج عن الغير، وكذلك حكم الحج عن الميت، وذلك ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري، وما حكم الحج عن الميت؟

وفي ردها، أكدت لجنة الفتاوى بمركز الأزهر أن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه.

شروط الحج عن الغير

واشترطت اللجنة توكيل الغير بالحج أن يكون الوكيل قد حجّ عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود]
كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

حكم الحج عن الميت

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية لمركز الأزهر على فيسبوك: أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ.

واستشهدت اللجنة بما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

