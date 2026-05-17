تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شخص حول كيفية اغتنام الحاج وغير الحاج لأيام العشر من ذي الحجة، ليرد بالنصيحة ووضع روشتة إيمانية لنيل نفحات الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

وفي رده، أكد عثمان أن من رحمة الله بالعباد أن جعل لهم مواسم للطاعات يتقربون فيها إليه سبحانه وتعالى، لأن القلب قد يقسو مع مرور الوقت وتراكم الذنوب، فجاءت هذه المواسم لتجديد الإيمان وتصحيح المسار مع الله.

كيف تغتنم فضل الأيام العشرة من ذي الحجة؟

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن هذه الأيام من أعظم أيام الله، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام»، مشيرًا إلى أن هذا العموم يشمل كل أعمال الخير دون استثناء.

العبادة لا تقتصر على يوم عرفة

وأشار عثمان إلى أن البعض يخطئ حين يظن أن العبادة تقتصر على يوم عرفة فقط، مؤكدًا أن جميع أيام العشر محل للعمل الصالح من صيام وذكر وقيام وصدقة وصلة رحم، لافتًا إلى أن العلماء وقفوا عند هذا الحديث ورأوا فيه دلالة على عِظم هذه الأيام، حتى قارنوا بينها وبين العشر الأواخر من رمضان.

عمل عظيم بين العصر والمغرب

وأشار إلى أن من لم يُكتب له الحج فلا يحزن، فهناك أبواب واسعة من الخير يمكن أن ينالها وهو في مكانه، خاصة في يوم عرفة، حيث يُستحب الصيام لغير الحاج لما فيه من تكفير ذنوب سنتين، إلى جانب الإكثار من الدعاء والذكر، خصوصًا في الفترة ما بين العصر والمغرب.

الأعمال المستحبة في العشر الأوائل

وأكد أن من الأعمال المستحبة كذلك ما يُعرف عند بعض العلماء بـ"التعريف"، وهو أن يجلس المسلم بعد العصر يوم عرفة يذكر الله ويدعوه حتى غروب الشمس، سواء في المسجد أو في بيته، مشددًا على أن هذه الأوقات نفحات إيمانية عظيمة، وعلى المسلم أن يغتنمها قدر استطاعته، فيعيش مع هذه الأيام بالطاعة والقرب من الله.

