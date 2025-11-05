بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مشادة بين رجل أمن سعودي ومعتمر مصري، في المسجد الحرام، تم تداوله على نطاق واسع وأثار الكثير من الجدل والتفاعل، صرح الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، خطيب وإمام المسجد الحرام، أن من أعظم صور التعبد والامتثال في الحرمين الشريفين الالتزام بالتعليمات الأمنية والمحافظة على النظام، واتباع توجيهات رجال الأمن ومنظّمي الحشود بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وشدد السديس، على أن ذلك الالتزام بالتعليمات الأمنية عبادةٌ وقُربةٌ إلى الله تعالى، تسهم في حفظ الأرواح وصون المقدسات.

وأوضح السديس، في تصريحات نقلتها صحف ومواقع سعودية، أن المملكة العربية السعودية أخذت على عاتقها رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وحماية أمنهما والحرص على سكينة قاصديهما، وأن من الواجب على كل قاصدٍ وزائرٍ أن يتقي الله بالتزام التعليمات التي تحقق المصلحة العامة وتضمن سلامة الجميع.

واختتم رئيس شؤون الحرمين الشريفين تصريحه بالتأكيد على أن أمن الحرمين وسلامة قاصديهما خطٌّ أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه، مبينًا أن المحافظة عليهما واجبٌ شرعي ومسؤوليةٌ جماعية يشترك فيها الجميع لتحقيق المصالح العامة واستتباب الأمن في بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.

وكان مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع، يُظهر طريقة تعامل أحد رجال الأمن مع رجل وسيدة في الحرم المكي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

فيما أعلنت قوات الأمن العام السعودية، أن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة باشرت ضبط مخالف للتعليمات واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

ويظهر في مقطع الفيديو شرطي يمسك بيد سيدة بقوة لدفعها إلى الوقوف وترك موقعها داخل الحرم، قبل أن ينتقل الفيديو إلى مشهد آخر يظهر فيه الشرطي وهو يدفع أحد المعتمرين الذي اعترض على أسلوبه، وسط مشادة كلامية بين الطرفين أثارت ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.