ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد وتصميم صور مجسِّدة للذات الإلهية؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، بينت لجنة الفتوى أن استخدام تقنياتِ الذكاءِ الاصطناعي في تصميم صورٍ أو توليد نماذج وتقنيات تُجسِّدُ الذاتَ الإلهيَّةَ يُعدُّ تشبيهًا وتمثيلًا محرَّمًا شرعًا، يحرم الإقدام عليه بأي حال من الأحوال؛ لأن الأصل الثابت المقرَّر في عقيدة المسلمين أنَّ الذاتَ الإلهيةَ مقدسةٌ مُنزَّهةٌ عن التمثيل والتصوير والتجسيد؛ لأنَّه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، قال تعالى: ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11]؛ ولأن القاعدة الشرعية تقول: "ما أدى إلى الحرام فهو حرام".

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الواجب على المسلم أن ينزِّه فكره عن التوهم والتفكر في ذات الله تعالى حتى لا يقع في التشبيه والتجسيم بالذات العليَّة، والأحرى به أن يتفكر في آيات الله تعالى الكونية وأفعاله الباهرة، ليزداد بذلك إيمانًا وخشوعًا.

