ما ضابط المشقة المرخصة للصلاة على الكرسي في الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

08:33 م 17/04/2026

ما ضابط المشقة المرخصة للصلاة على الكرسي

ما المشقة المرخصة للصلاة على الكرسي في الصلاة المفروضة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن الأصل أن يحرص المكلف على القيام بالصلاة تامة الأركان والواجبات والشروط حتى تصح صلاته، فإذا منعه من ذلك عذر أو مشقة فيترخص له حينئذٍ القيام بها على قدر وسعه وطاقته، ومن ذلك ترك ركن القيام في صلاة الفريضة لمن يجد في الصلاة قائمًا مشقة من مرض أو غيره.
واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بما ورد عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» أخرجه البخاري. والمشقة التي يباح الترخص بها في ترك القيام في صلاة الفريضة هي المشقة الزائدة عن المعتاد بحيث يترتب عليها زيادة الألم أو تأخُّرُ الشفاءِ أو حصول ما يخشاه الإنسان إن صلى قائمًا أو فقد الخشوع في الصلاة بسببها.

اقرأ أيضاً:

ماذا يفعل الإمام إذا تذكر أثناء الصلاة أنه غير متوضئ؟.. أمين الفتوى يجيب

هل على الزوجة إثم إذا أخذت من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس
خلال ساعات.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على سيناء وأتربة تضرب هذه المناطق
خلال ساعات.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على سيناء وأتربة تضرب هذه المناطق

عبد الرحيم كمال يشيد بجمهور نادي الزمالك: "يفرح القلب"
عبد الرحيم كمال يشيد بجمهور نادي الزمالك: "يفرح القلب"
جولة ملكية في الإسكندرية.. أحمد فؤاد الثاني يزور قلعة قايتباي برفقة أسرته
جولة ملكية في الإسكندرية.. أحمد فؤاد الثاني يزور قلعة قايتباي برفقة أسرته
ريم سامي تتحدث عن المطلقات وحقوقهن.. ماذا قالت؟
ريم سامي تتحدث عن المطلقات وحقوقهن.. ماذا قالت؟

