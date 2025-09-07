صلاة الخسوف اليوم.. الإفتاء توضح متى تؤدى وكيفيتها

كتب - علي شبل:

تشهد مصر وعدد من دول العالم خسوفًا للقمر، مساءَ اليوم الأحد، حيث تبدأ مراحله من الساعة 7:27 مساءً وتستمر حتى الساعة 10:56 مساءً، بينما سيمتد وقت الخسوف الكلي -حين يغطي ظل الأرض كامل قرص القمر- من الساعة 9:12 مساءً وحتى الساعة 9:53 مساءً.

ويسعى كثير من المصريين، عبر محركات البحث، عن وقت أدائها وحكمها وكيفيتها، وفي هذا الإطار أوضحت دار الإفتاء المصرية أن وقت صلاة الكسوف أو الخسوف يبدأ من بداية حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف، وينتهي بزوالهما، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ» أخرجه البخاري.

أما عن حكمها فهي سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله ﷺ، لما ورد عَنِ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة رَضِي اللهُ عنْهُ قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ » [صحيح البخاري]

وبينت الإفتاء كيفيتها قائلة، في بيان فتواها: صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان، وأعلى الكمال في كيفيتها ما يأتي على الترتيب:

1. تكبيرة الإحرام.

2. دعاء الاستفتاح.

3. قراءة الاستعاذة والبسملة والفاتحة.

4. قراءة سورة البقرة أو قدرها في الطول.

5. ثم تركع ركوعًا طويلًا وتسبح كثيرًا بمقدار قراءة مائة آية.

6. ثم ترفع من الركوع فتسبح وتحمد الله.

7. ثم تقرأ الفاتحة وسورة آل عمران أو قدرها في الطول.

8. ثم تركع فتطيل الركوع ولكن بقدر أقل من الركوع الأول.

9. ثم ترفع من الركوع فتسبح وتحمد الله.

10. ثم تسجد سجدتين طويلتين، ولا تطيل الجلوس بين السجدتين.

11. ثم تقوم إلى الركعة الثانية، فتفعل فيها مثل ما فعلت في الركعة الأولى لكن أقل من الركعة الأولى في الطول في كل ما تفعل.

12. ثم تقرأ التشهد وتسلم.

