كسب المال من عمل "لايكات" على مقاطع الفيديو.. قضية تهم شريحة من المجتمع تصدى لبيان وتفصيل الرأي الشرعي فيها الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

في البداية يؤكد أمين الفتوى أن الشرع الشريف يشترط في أي عمل أو استثمار أن يكون نافعًا للإنسان والمجتمع، محققًا لمقاصد شرعية تعود بالفائدة على الكون والحياة، وألّا يكون وسيلة للكسل أو التربح بلا فائدة حقيقية.

وأشار شلبي، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إلى أن أي عمل لا يحقق نفعًا حقيقيًا ويقتصر على تضليل الناس أو خداعهم يُعدّ مخالفًا لمقاصد الشريعة، موضحًا أن فكرة الحصول على المال مقابل الضغط على زر الإعجاب فقط تعطي إيحاءً غير حقيقي بجودة المحتوى، وهو نوع من الغش والخداع الذي يحرّمه الشرع.

وشدد على وجوب أن يأتي الرزق من طريق حلال ومباشر يحقق منفعة حقيقية، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "إن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته"، داعيًا إلى طلب الرزق بالطرق المشروعة التي تنفع الفرد والمجتمع.

وبيّن أن مثل هذه الأعمال تشبه في حكمها التسويق الشبكي الذي حُرِّم لعدم وجود منتج حقيقي، ولأنها تبني ثراءً على حساب خداع الآخرين، محذرًا من أن انتشار هذه الممارسات يضر بالاقتصاد والمجتمع ويهدر طاقات الشباب في أعمال غير منتجة.

وختم أمين الفتوى، مؤكدًا على أن المسلم مطالب بأن يسعى للنفع العام، لا للإضرار بالآخرين، وأن يختار عملًا يحقق قيمة حقيقية ويخدم المجتمع بدلًا من الممارسات التي تعتمد على الوهم أو الكسب غير المشروع.

الرأي الشرعي في مسألة التربح الإلكتروني من زر الإعجاب

الرأي الشرعي في مسألة التربح الالكتروني، سبق أن بينته دار الإفتاء المصرية، حيث حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من التطبيقات الالكترونية التي تعتمد على زيادة التفاعل بين الناس بشكل غير حقيقي، مؤكدا أن التعامل مع مثل تلك التطبيقات التي تعتمد على التفاعل الوهمي والتربح منها لا يجوز شرعًا.

وأوضح أمين الفتوى أن الربح الناتج من مثل هذه التطبيقات يعتبر غير حلال، لأن المستخدمين يدفعون أموالًا في البداية دون معرفة مصير هذه الأموال، حيث يتم جمع ملايين الجنيهات بهذه الطريقة، وتظل الأموال غير واضحة المعالم، مما يفتح الباب للغش والنصب.

ولفت الدكتور عويضة عثمان، خلال لقاء سابق ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، إلى أن التفاعل على التطبيقات، مثل إعطاء "لايكات" بشكل وهمي على منتجات أو محتوى لا يحقق نفعًا حقيقيًا للمستخدمين أو المجتمع، يعد نوعًا من الغش والمخادعة، حيث يتم إيهام الناس أن هذه المنتجات أو الخدمات تحظى بشعبية أو نجاح، وهو ما يعتبر "زورا".

تحذير شرعي من أمين الفتوى

تحذير آخر أطلقه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من العمل الذي يتطلب مشاهدة فيديوهات عبر تطبيقات مدفوعة مقابل مبلغ مالي، فرغم أنه يبدو مغريًا، إلا أنه يُثير العديد من المخاوف من الناحيتين الشرعية والاجتماعية.

ويقول "فخر"، خلال لقاء سابق بحلقة برنامج فتاوى الناس، المُذاع عبر قناة الناس، إن الفكرة الأساسية التي قد يعتقد البعض أنها حلال هي أن هذا المال يتم الحصول عليه مقابل عمل، ولكن في الحقيقة هذا ليس عملًا منتجًا، ولا يعود بالفائدة على الشخص أو المجتمع بشكل عام.

وأوضح أمين الفتوى أنه من الناحية الشرعية من الأفضل أن يبتعد المسلم عن هذه الأنشطة، لأن العمل الذي لا يعود بالنفع المباشر أو لا يُسهم في تقدم المجتمع يُعد بعيدًا عن مفهوم العمل المشروع، والمجتمع بحاجة إلى الأفراد الذين يسهمون في بنائه من خلال مهاراتهم وأعمالهم الجادة، لا الذين يركنون إلى المكاسب السريعة التي تؤدي إلى ضياع وقتهم وجهدهم.

