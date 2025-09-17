كتب - علي شبل:

فتوى تحذيرية أو تحذير في صورة فتوى، كشف عنها الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر، بخصوص إنشاء البعض صفحات وهمية على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان لاشين تلقى سؤالا من شخص يقول في رسالته: بعض الأشخاص ذوي الهيئات ينشئون صفحة لهم على الفيس بوك باسم امرأة وهو رجل ليصطاد فرائسه ويبتزهم بمبالغ لا يصدقها عقل، فما حكم ذلك شرعا؟.

وفي رده، استشهد العالم الأزهري بما ورد عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روت عنه كتب السنة: آية المنافق ثلاث: ومنها (إذا حدث كذب)، وكذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ بشرح الإمام الزرقاني حينما روى صفوان بن سليمان انه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ فقال: نعم، فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال: نعم فقيل له: أيكون المؤمن كذابا فقال لا.

وبخصوص واقعة السؤال، يقول الدكتور عطية لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:

أولا: إن من يفعل ذلك سقطت مروءته أي لا مروءة عنده ولا إيمان عنده وإنما حب الدينار والدرهم أعمى بصره وبصيرته وجعله يستحل كل شيء من أجل جمع المال.

ثانيا: إنه بفعله هذا قد ارتكب عدة مهلكات:

أولا: استحل لنفسه أن يكون كذابا واستحل لنفسه أن يجحد فضل الله عليه، وأنه خلقه لا أقول رجلا بل خلقه ذكرا فيخفي ويكتم صفة الذكورية عنده ويتقمص شخصية أنثى وهذا يتضمن اعتراضا منه على ما جبله الله وفطره عليه.

ثانيا: ارتكب الكذب وهو كبيرة من الكبائر لا تجتمع مع الإسلام والإيمان أبدا أي تنافي الإسلام وتضاد الإيمان.

ثالثا: أنه بصنيعه هذا أكل أموال الناس بالباطل واستحل حرمة مال أخيه المؤمن فيفضي ذلك إلى إحباط عباداته إن كان له عبادات ولا أظن.

واستشهد عضو لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر بما روت كتب السنة عنه صلى الله عليه وسلم (إن الرجل ليقذف باللقمة الحرام في جوفه ما تقبل منه عبادة أربعين سنة).

وختم لاشين الفتوى التحذيرية قائلا: لما وجد في مجتمع الإسلام مثل هذه النوعيات الرديئة تحكم فينا أعداء الله ومنع الله عنا توفيقه ومعيته وهدايته ونصره.. والله أعلم.

