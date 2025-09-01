الإفتاء توضح حكم التهادي بحلوى المولد النبوي الشريف

كتب - علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم التهادي بحلوى المولد النبوي الشريف بين الناس، وهل يجب منعها لأنه لم يرد فعلها في الشرع.

أكدت الإفتاء أن تهادي حلوى مولد النبي محمد صلى الله عليه بين الناس لا حرج فيه، فالتهادي أمر مطلوب في ذاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادوْا تَحَابوْا» (موطأ مالك).

وأوضحت الدار، في بيان فتواها، أنه لم يَقُمْ دليلٌ على المنع من القيام بهذا العمل أو إباحَتِه في وقت دون وقت، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخُرى؛ كَإدْخَالِ السُّرورِ على أهلِ البيت وصِلة الأرحامِ فإنه يُصبح مستحبًّا مندوبًا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولدِ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشَدَّ مشروعيةً وندبًا واستحبابًا؛ لأنَّ "للوسائل أحكام المقاصد".

