هل إفشاء السر دون قصد ذنب يستوجب التوبة؟.. أمين الفتوى يرد

كتب - علي شبل؛

تلقى الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم من أفشى سرًا دون قصد، وهل يعد ذنبا يستوجب التوبة.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى المسلم بحفظ أسرار إخوانه، لافتا إلى أن مجرد التلميح أو الالتفات أثناء الحديث يعد علامة على أن الكلام سر ينبغي صيانته.

وأشار اليداك، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس، عبر فضائية الناس، إلى أن حفظ السر كان منهجًا أصيلًا عند الصحابة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بما وقع بين السيدة فاطمة الزهراء وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما، حينما أسر إليها النبي بسر قبيل وفاته، فرفضت البوح به رغم إلحاح عائشة إلا بعد وفاة الرسول، مبينًا أن ذلك يوضح عِظَم شأن السر ووجوب كتمانه.

وتابع أمين الفتوى أن الصحابة ضربوا أمثلة في حفظ السر، ومنهم سيدنا أنس بن مالك الذي كتم ما أفضى إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن والدته، مؤكدًا أن كتمان السر أمانة عظيمة.

وعن حالة السائل الذي أفشى سرًا وهو يتحدث مع أخته دون قصد، قال اليداك إن ذلك يدخل في باب الخطأ غير المتعمد، وعليه ألا ييأس بل يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، مع الحرص على ضبط اللسان مستقبلًا حتى لا يقع في مثل هذا الخطأ مرة أخرى.

