الأزهر للفتوى: الله أمر ببر الوالد وحسن صحبته وطاعته في المعروف

كتب- محمد قادوس:

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الوالد هو قوام الأسرة، ومصدر أمانها، والقائم بأمرها، الراعي لشئونها.

وأضاف الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن الوالد هو الذي يقدم لها بجانب الأم العطاء والتضحية والاستقرار.

واستكمل المرك، حديثه عن الوالد، أنه هو المربي الفاضل، والناصح الأمين، والمعلم الحكيم؛ ولعظيم دوره في أسرته، وفضله على أولاده.

وأوضح مركز الأزهر، أن الله- سبحانه وتعالى- أمر ببر الوالد، وحسن صحبته، والإحسان إليه، وطاعته في المعروف، وجعل ذلك من أعظم الأسباب الموصلة إلى الجنة؛ قال سيدنا رسول اللهﷺ : « الْوَالد أوسط أبواب الجنة ».[أخرجه أحمد].

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