"اعرف إزاي قدرت الإفتاء قيمة زكاة الفطر".. الإفتاء تشرح بطريقة سهلة ولغة عامية بسيطة

كتب- علي شبل:

بطريقة سهلة وبسيطة وميسرة، ولغة عامية أيضا سهلة وبسيطة.. شرحت دار الإفتاء المصرية كيفية حساب الدار قيمة زكاة الفطر.

ونشرت الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، تشرح طريقة حساب زكاة الفطر بهذه الطريقة:

‎حسبناها على القمح اللي هو نوع من الأنواع المذكورة في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخاصة بزكاة الفطر.

‎بالإضافة إلى أنه غالب طعام المصريين بيتعمل منه العيش اللي هو وجبة أساسية وكمان بيدخل في أطعمة كثيرة جدًا.

‎طيب سعر أردب القمح كام؟ دلوقتي سعره ٢٠٠٠ جنيه مصري من أحسن الأنواع

‎وأردب القمح فيه ١٥٠ كيلو

‎يبقى سعر الكيلو كام ١٣.٣٣ ثلاثة عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا تقريبًا

‎طيب والزكاة أد إيه في القمح (٢.٠٤ كيلو)

‎يبقى نضرب ٢.٠٤ كيلو * ١٣.٣٣

‎يطلع الناتج ٢٧.١٩ جنيه مصري

‎ودار الإفتاء قالت إنه ٣٥ جنيه يعني زودت كمان عن الحد الأدنى بشويه

‎و ٣٥ جنيه الحد الأدنى (يعني طلع أكتر من ٣٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك).

‎طيب أنا شايف إن ٣٥ جنيه قليل مش هتعمل حاجه

‎يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس إنه له قيمه لكن لا تقل عن ٣٥ جنيه ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر

‎كمان تقدر تطلعها فلوس لا تشتر بها شيء

‎لأن بعض الناس مفكره إن ناخد الفلوس نشتري بها أرز مثلا

‎لأ طلعها فلوس وربنا يتقبل منك

‎كمان يجوز إخراجها من أول رمضان لحد قبل صلاة العيد.

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