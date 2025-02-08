أمين الفتوى يوضح حكم نشر محتوى الفيديوهات بدون إذن صاحبه

كتب- محمد قادوس:

في رده على سؤال حول حكم نشر الفيديوهات التعليمية من قنوات مدرسين على التليجرام أو قنوات أخرى دون إذن من صاحب المحتوى، أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا الفعل يعد تعديًا على حقوق المدرس الفكرية.

وقال أمين الفتوى، إن من الواجب احترام حقوق المدرس الذي قام بإنشاء القناة ورفع المحتوى، خصوصًا إذا كان الطلاب يدفعون مقابل لهذا الجهد المبذول.

وأضاف فخر خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن المدرس إذا قام بنشر دروسه على قناة خاصة وجعلها مدفوعة، لا يجوز أخذ هذه الفيديوهات ثم نشرها مجانًا في مكان آخر دون إذن من صاحب المحتوى، وفي حالة كان الطالب يريد أن ينشر الدروس، يجب عليه أن يستأذن المدرس أولًا ويوافق على نشر المحتوى في قناة أخرى.

وأشار إلى أنه يمكن للمدرس أن يقرر نشر بعض المحتوى مجانًا كجزء من "زكاة علمه" - مثل حلقات المراجعة النهائية - ولكن هذا يتطلب منه موافقة واضحة، ولا يجوز للطلاب أو أي شخص آخر أن يقوم بذلك دون الحصول على إذن مسبق.

وشدد فخر على ضرورة احترام حقوق الآخرين وضرورة الحصول على إذن قبل نشر أو توزيع أي محتوى تم إنشاؤه من قبل شخص آخر.