حكم إفطار الحامل والمرضع في رمضان

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، أن المرأة الحامل أو المرضع يجوز لها الإفطار في رمضان إذا خافت على نفسها أو على الجنين أو الرضيع، مستدلًا بقول الله: "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ".

وأوضح أن الفقهاء اختلفوا في حكم القضاء والفدية، فذهب البعض إلى أن الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط، بينما رأى آخرون أنهما إن أفطرتا خوفًا على الولد فعليهما القضاء والفدية معًا.

وأشار إلى أن مذهب الإمام ابن عباس وابن عمر أنهما يطعمان عن كل يوم مسكينًا دون قضاء، وهو رأي معتبر في الفقه الإسلامي.

وأضاف خليل خلال رده لمصراوي: أن من كان صيامها يؤثر على صحتها أو صحة جنينها فيجوز لها الإفطار وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها لاحقًا.

وبيّن أن الأفضل استشارة طبيب موثوق لمعرفة تأثير الصيام على الحامل أو المرضع، لأن الضرر يختلف من امرأة لأخرى.

ولفت إلى أن الإسلام دين يسر، ولم يفرض الصيام على الحامل والمرضع إذا كان يشق عليهما أو يسبب ضررًا.

وأشار إلى أن المرأة عليها أن تختار الأنسب لحالتها الصحية، وأن تتجنب الإفطار دون حاجة حقيقية حتى لا تفقد فضل الصيام.