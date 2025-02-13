الدكتورة هبة عوف توضح حكم إنكار ليلة النصف من شعبان

كتب-محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن ليلة النصف من شعبان ثابتة بحديث صحيح عن النبي ﷺ، ومن أنكر فضلها أو وجودها بالكلية فقد خالف النصوص الشرعية التي جاءت بذكرها.

وأضافت الدكتورة هبة عوف، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن بعض العلماء ربما اختلفوا في تفاصيل الأعمال المستحبة فيها، ولكن أصل فضل الليلة ثابت، ومن ينكر ذلك إما لعدم اطلاعه على الأدلة أو لاتباعه رأيًا مرجوحًا، مشيرةً إلى أن الاختلاف في المسائل الفقهية أمر وارد، لكن لا يجوز إنكار ما ثبت بالسنة الصحيحة.

وأوضحت أن من أبرز ما يميز هذه الليلة أن الله يغفر فيها للعباد إلا لمشرك أو مشاحن، مستشهدةً بحديث النبي ﷺ: "يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن" (رواه ابن ماجه).

وأضافت أن الدعاء في هذه الليلة مستحب، خاصة الدعاء بالمغفرة والرحمة وسعة الرزق، مع الحرص على تجنب الخصام والقطيعة، لأن المشاحنة تحرم العبد من المغفرة.

وشددت على أن ليلة النصف من شعبان فرصة للمسلم، لمراجعة نفسه وتجديد توبته والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، مؤكدةً أن العبادة في هذه الليلة ليست بدعة، بل هي من السنن المشروعة التي كان يحرص عليها السلف الصالح.

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