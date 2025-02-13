داعية إسلامي يوضح حكم دخول الماء إلى الجوف أثناء السباحة في رمضان

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ مصطفى ثابت، الداعية الإسلامي، أن دخول الماء إلى الجوف أثناء السباحة في نهار رمضان يُفطر الصائم إذا كان ذلك بغير قصد منه لكنه لم يتخذ الاحتياطات الكافية، جاء ذلك في رده على سؤال حول حكم عمل مدرب السباحة خلال رمضان، حيث قد يدخل الماء إلى فمه أثناء التدريب.

وأضاف ثابت، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية" الناس": أن الصيام يُبطل إذا وصل الماء إلى الجوف عمدًا أو بسبب الإهمال، ويجب على الشخص قضاء هذا اليوم بعد انتهاء رمضان، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية تعفي الصائم من الإفطار إذا دخل شيء إلى جوفه دون قصد في حالات يصعب الاحتراز منها، مثل غبار الطريق أو دخان الحريق أو الدقيق المتطاير أثناء العجن.

كما شدد على ضرورة عدم المبالغة في المضمضة أثناء الوضوء، مشيرًا إلى أن دخول الماء إلى الجوف أثناء المضمضة بغير قصد لا يفطر، بشرط ألا يكون هناك مبالغة في استخدام الماء.

وشدد على أن الإسلام دين يسر وليس عسرًا، لكنه في الوقت نفسه يدعو إلى الالتزام والحرص على صحة العبادات.

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