أسامة قابيل عن الذكاء الاصطناعى: ديننا أمرنا باستخدام المفيد منه ومواجهة سلبياته

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إننا نعيش في زمن العلم والابتكار، حيث لا يتوقف البحث والتطور، لافتا إلى السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي قد فتحا لنا أبوابًا من الفرص والإمكانات الهائلة، ولكن كما أن لهذه التقنيات جوانب إيجابية، فإن لها أيضًا جوانب سلبية يجب أن نكون حذرين منها.

وأكد قابيل، خلال حواره ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbc masr2": على ضرورة التربية السليمة للأجيال على كيفية استخدام هذه التكنولوجيا بشكل إيجابي، قائلاً: "نحتاج إلى تربية أولادنا من الصغر على فهم البيئة التكنولوجية التي نعيش فيها، وعلى أهمية التوازن بين الترفيه والتسلية، وبين الاستزادة من العلم، علينا أن نعلمهم كيفية استخدام السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي بما يعود عليهم بالنفع في دراستهم واهتماماتهم.

وتابع قائلاً: لا يجب أن نترك السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي ليؤثروا في حياتنا بشكل عشوائي، نحن من يجب أن نتحكم في هذه الأدوات لصالحنا، ربنا قال "لعلهم يفقهون"، "لعلهم يتدبرون"، "لعلهم يتفكرون"، المؤمن كيس فطن، يستخدم المفيد، كل ده لازم نعمل حسابنا ويكون عندنا وعى إننا نقود التطور ونستفاد منها، ونترك سلبياتها، مينفعش نقول حرام دى بتزيف الحقائق والصور وخلافه، وبيركبوا صور، لا لازم يكون عندنا فكر ووعى فى استخدام المفيد لنا، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: 'قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ'، لذلك علينا أن نستغل هذه الفرص بحكمة وعقلانية.

وأردف: التكنولوجيا في طريقها لتغيير حياتنا بشكل كبير، وهذا لا يعني أن نتجاهل مخاطرها، علينا أن نكون حذرين من الإدمان على السوشيال ميديا، ومن المعلومات الخاطئة التي قد تنتشر على الإنترنت، يجب أن نتعلم كيف نحقق التوازن بين الاستفادة من هذه التقنيات وبين الحفاظ على سلامتنا النفسية والاجتماعية.