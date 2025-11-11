تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم الوصية التي تمنع أحد الأبناء من حضور جنازة والدته بسبب معاملته السيئة لها، مؤكدًا أن مثل هذه الوصايا لا تُنفذ شرعًا وأن الإنسان مهما كانت خلافاته مع والديه، فإن البر والطاعة واجبة لهما بعد طاعة الله.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس اليوم الثلاثاء، أن العقوق من الذنوب التي يظهر شؤمها في الدنيا قبل الآخرة، وأنه لا هداية للعاق إلا بالتوبة والرجوع إلى الله، مشددًا على أن حقوق الوالدين مقدسة في الإسلام بعد حق الله.

وأضاف أن الشريعة تمنع تنفيذ أي وصية تتضمن معصية أو عقوقًا للوالدين، موضحًا أن الطفل أو الشاب يجب أن يُظهر الاحترام والبر مهما بلغ من الغضب أو الأذى الذي تعرض له، وأن الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة هما الطريق لإرضاء الله ورضا الوالدين، مؤكدًا أن رضا الوالدين من رضا الله كما ورد في الحديث الشريف.

