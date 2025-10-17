أمين الفتوى يوضح حكم صلاة الرجل الجمعة في البيت مع الزوجة والأولاد

أوضح الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم صلاة الرجل الجمعة جماعة في البيت مع الزوجة والأولاد إذا لم يكن هناك مسجد قريب.

وفي رده على سؤال تلقاه حول تلك المسألة، أوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة، أن صلاة الجمعة واجبة على الذكور البالغين إلا إذا كانوا بعيدين عن المسجد بحيث لا يصلهم أذان الجمعة من أقرب مسجد، وفي هذه الحالة يكونون معذورين.

وأكد أمين الفتوى أن من كانوا معذورين في ترك الجمعة عليهم أن يصلوا صلاة الظهر في البيت، ويمكن أن تؤتم المرأة بزوجها أو بابنها البالغ لأداء الصلاة بأربع ركعات.

وشدد أمين الفتوى على أهمية محافظة الرجال والذكور البالغين على حضور صلاة الجمعة في المسجد ما لم تكن هناك مشقة حقيقية، مؤكدًا أن صلاة الظهر في البيت لا تُجزئهم عن صلاة الجمعة إلا في حالات العذر المعتبر شرعًا.

