هل استبدال ذهب قديم بذهب جديد ودفع الفرق حرام؟.. عالم أزهري ينصح

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر، سؤالا من سيدة تقول في رسالتها: استبدلت ذهبا قديما بذهب جديد ودفعت الفرق فقيل لي إن هذا حرام فهل ما قالوه صحيح؟

وبخصوص واقعة السؤال يقول العالم الأزهري: إن العمدة في الإجابة عن هذا السؤال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه :(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد).

وأوضح لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا الحديث الشريف يوضح شروط حل المبادلات التي وردت فيه، وهذه الشروط تختلف باختلاف ما إذا كانت المعاملة بين مثلين أو كانت بين عوضين من جنسين مختلفين.

وبين عضو لجنة الفتوى بالأزهر أنه إذا كانت المبادلة المالية بين عوضين متماثلين، اقصد بين عوضين مثليين كمبادلة ذهب بذهب مثلا أو مبادلة بر بمثله برا فيشترط لحل هذه المعاملة شرطان:

الأول: عدم التفاضل وهو المعبر عنه في الحديث مثللا بمثل سواء بسواء أي أن تكون المعاملة المكونه من مثليين العوض الأول خمسة أطنان مثلا من البر بخمسة أطنان مثلها من البر أو مبادلة 100 جراما من الذهب بمثلها من الذهب.

الشرط الثاني:

أن يتم التقابض في مجلس العقد، أما إذا كانت المعاملة المالية بين سلعتين من جنسين كمبادلة ذهب بفضة مثلا، أو مبادلة قمح بشعير، فاشترط الحديث لحلها شرطا واحدا بل وحيدا، وهو أن يتم القبض في مجلس العقد ولا يشترط المماثلة كيلا أو وزنا بين السلعتين.

وأشار العالم الأزهري إلى أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يعيننا للإجابة عن هذا السؤال: أن رجلين أحدهما معه تمر رديء والآخر معه تمر جيد فأراد صاحب التمر الرديء أن يعطي صاعين من تمره ليأخذ به من الآخر صاعا واحدا فنهاه عن ذلك النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبيع ثمره الرديء، ويقبض ثمنه ثم يشتري في معاملة أخرى تمرا جيدا بعد دفع ثمنه.

وختم لاشين فتواه، قائلًا: وبناء على هذا الحديث ننصح السائلة ببيع ذهبها القديم في معاملة أولى وتقبض ثمن ما باعت ثم في معاملة ثانية تشتري الذهب الجديد دافعة ثمنه يستوي أن يكون التاجر واحدا في المعاملتين، لكن الأفضل أن يكون التاجران مختلفين، أي تبيع ذهبها القديم للتاجر الأول ثم تشتري الذهب الجديد من تاجر آخر.. والله أعلم.

