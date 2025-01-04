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حكم رفع الأجهزة الطبية عن مريض بين الحياة والموت.. أمين الفتوى يوضح

12:32 م السبت 04 يناير 2025

الشيخ عويضة عثمان

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كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول،" ما حكم رفع الأجهزة الطبية عن مريض بين الحياة والموت؟

وقال أمين الفتوي: هذا الأمر طبى، والطبيب ينظر ويرى، وإن كان جزء المخ مات فأصبح لا حرج فيه، إذا الطيب يعلم من خلال علم الطب انه لا رجعة لهذا، عند إذ يرفع الأجهزة".

وأضاف عثمان خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أما إذا كان فى الشخص حياة فإنه لا يرفع الأجهزة، ولذلك الأمر فى هذا يوكل للطبيب.

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية
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