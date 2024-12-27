مفاجأة- هل حديث "إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج" صحيح؟

كـتب- علي شبل:

ساووا الصفوف، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج.. عبارة كثيرا ما نسمعها من الإمام في صلاة الجماعة بالمسجد، فما صحتها الشرعية، وما مدى صحة حديث "إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج" في الصلاة؟

بالبحث عن الحديث المشهور على ألسنة الناس وكثير من أئمة المساجد، "إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج"، وجد أنه لا أصل له صحيح ولا ضعيف في كتب السنة والأحاديث المعتبرة.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في "الشرح الممتع": هو حديث مشهور بين الناس، وليس له أصل.

قال الشيخ مشهور حسن في كتاب "القول المبين في أخطاء المصلين": لا أصل له.

أما عن إقامة الصف والتسوية بين المصلين، فقد صحت أحاديث كثيرة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على اتصال الصف في الصلاة وسد الفُرَج وإقامته وتسويته في أحاديث كثيرة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة" متفق عليه. ومنها: أنه كان يُقبِل بوجهه على الصحابة قبل أن يكبر ويقول: "تراصوا واعتدلوا" متفق عليه أيضاً. وكان يقول لهم: "سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم" رواه أحمد. ويقول لهم: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قلنا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال يتمون الأول ويتراصون في الصف" رواه مسلم وغيره. ويقول: "أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر" رواه أحمد وغيره. ويقول: "لتسونَّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" متفق عليه.

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