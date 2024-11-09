حكم لبس اللون الأحمر للرجال؟.. داعية يوضح

كتب- محمد قادوس:

حكم لبس اللون الأحمر للرجال؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده إنه وردت أحاديث في لبس الأحمر للرجال، أحدهما يجيزه، والآخر ينهى عنه، والسؤال: كيف الجمع بينهما ؟

أولا: روى البخاري ومسلم -واللفظ للبخاري - عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعاً وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئاً أحسن منه.

فظاهر هذا الحديث جواز لبس الأحمر، وقد ترجم عليه البخاري في صحيحه "باب الثوب الأحمر".

ثم جاءت أحاديث أخرى ظاهرها النهي عن لبس الثوب الأحمر، ومن ذلك ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت عن الثوب الأحمر، وخاتم الذهب، وأن أقرأ وأنا راكع.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الفقهاء اختلف في حكم لبس الثوب الأحمر على أقوال أوصلها الحافظ في الفتح إلى سبعة أقوال أو ثمانية يرجع الخلاف فيها إلى الخلاف في مفهوم الأحاديث الواردة بشأنها، وقد رجح القول بكراهته إن كان للزينة والشهرة، وجوازه إن كان في البيوت والمهنة.