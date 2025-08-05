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أمين الفتوى: القصر في الصلاة جائز في السفر ولو كان للنزهة.. وهذه ضوابطه

08:45 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

الشيخ عويضة عثمان

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كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال عزيزة من الغربية، حول حكم قصر الصلاة خلال يوم واحد قضته في المصيف، إن القصر في هذه الحالة جائز شرعًا ما دامت المسافة تندرج تحت مسافة القصر المقررة.

وأضاف عثمان، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن دار الإفتاء المصرية تُفتي باعتماد مذهب الشافعية والحنابلة، القائلين بأن المسافر إذا نوى الإقامة أقل من أربعة أيام، فله أن يقصر الصلاة طوال مدة السفر.

وأوضح: إذا كانت الإقامة يومًا أو يومين أو حتى ثلاثة، ففي كل هذه الحالات يجوز القصر ما دام السفر في مسافة القصر، سواء في الذهاب أو في الإياب.

وأشار إلى أن البعض يتساءل عن مشروعية القصر في حالة السفر للنزهة أو الترفيه، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء يرون أن المسافر للنزهة أو الترفيه يترخص كغيره، ولا إشكال في ذلك. أما المسافر لمعصية، فقد وقع خلاف بين العلماء: فمنهم من منع الترخص له لأن فيه إعانة على المعصية، ومنهم من أجاز له الرخصة على كل حال، مما يُبرز ثراء الفقه الإسلامي وتنوع اجتهادات علمائه.

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القصر في الصلاة عويضة عثمان
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