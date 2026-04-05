كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود،وبينت هل ذلك جائز أم مكروه شرعًا في الصلاة

ورداً على سؤال تلقته الإفتاء من شخص يقول: ما حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود؟.. أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه من المعلوم شرعًا أنَّ الركوع والسجود محلّان لتعظيم الرب سبحانه وتعالى بالتسبيح والذكر والدعاء، وليسا محلًّا لقراءة القرآن.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أنه يكره للمصلي قراءة القرآن الكريم في ركوعه وسجوده بقصد تلاوته، مستشهدة بما ورد أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَيُّهَا النَّاسُ...َإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» رواه الإمام مسلم.

وبينت لجنة الفتوى أن الحكمة من هذا النهي أنَّ الركوع والسجود حالان دالان على الذل والانكسار، ويناسبهما التعظيم والتسبيح والدعاء، أما القرآن فهو أعظم الذكر وأجله ويناسبه القيام لا الركوع والسجود.

وختمت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار فتواها مبينة أنه يجوز ذلك بلا كراهة إذا كان بقصد الدعاء والثناء على الله عزَّ وجلَّ كما في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: 74].

