الإفتاء تكشف عن ضابط الإسراع في الصلاة ومتى يؤثر على صحتها

كتب - علي شبل:

ما ضابط الإسراع الذي يؤثر على صحة الصلاة؟، سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي بيان فتواها، كشفت لجنة الفتوى أن الإسراع الذي يؤثِّر على صحة الصلاة هو أن يأتي المُصَلّي بالركن من غير أن يستقرّ فيه، وهذا الاستقرار يسميه الفقهاء بالطمأنينة.

وأوضحت اللجنة أن الطمأنينة المقصودة هي استقرار الأعضاء زَمَنًا قليلًا في أداء جميع أركان الصلاة، وذلك كأن يطمئن المصلي في ركوعه وسجوده زمنًا يتَّسِع لقوله: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، أو (سبحان ربي الأعلى) في السجود- مرة واحدة على الأقل.

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