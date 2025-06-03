الإفتاء توضح كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت

كتب- علي شبل:

ما هي كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت؟، سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن من فاتته صلاة العصر لعذرٍ حتى دخل عليه وقت صلاة المغرب وضاق الوقت بحيث لم يتسع الوقت إلا لأداء إحداهما؛ فالأولى البدء بصلاة المغرب ثم قضاء صلاة العصر.

هل يجوز إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟

وفي السياق نفسه، كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، كشف عن حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت، قائلًا إنه يجب على المكلف الاهتمام بأمر الصلاة المفروضة ويَحْرُمُ عليه التهاون في أدائها، ولا تصح الصلاة عن الميت مطلقًا سواءٌ كانت فرضًا أو نذرًا، وسواءٌ تركها لعذرٍ أو لغير عذر.

وأضاف علام، في فتواه السابقة، أنه لا تجب الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؛ فالصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الممات.

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