أمين الفتوى يوضح حكم ختم الصلاة الأذكار.. هل يكون جهرًا أم سرًا؟

كتب - علي شبل:

أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم خَتْم الصلاة بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وهل يكون جهرًا أم سرًا.

يقول ربيع إن خَتْم الصلاة بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل أمرٌ مشروعٌ، وقد ورد الأمر بالذِّكْر عَقِب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء 103].

وأضاف أمين الفتوى أنه لم يَرِد في الشرع ما يُخصِّص الذِّكْر بالإسرار، فمَن شاء أَسَرَّ بالذِّكْر، ومَن شاء جَهَر به، فرَفْع الصوت بالذِّكْر عَقِب الصلاة كان معهودًا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "كنتُ أَعْلَم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته"، وفي لفظٍ: "كنتُ أعرِفُ انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتكبير".

وختم ربيع فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: فمَن جَهَر بالتسبيح والدعاء فقد أصاب السُّنَّة، ومَن أسَرَّ أيضًا فقد أصاب السُّنَّة؛ فالكل فَعَله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر في ذلك واسع.

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