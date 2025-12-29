إعلان

هل يجوز الدعاء «اللهم أجرني من النار» سبع مرات بعد الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

07:51 م 29/12/2025

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورده من سيدة قالت فيه: «هل يجوز أن أقول دعاء: اللهم أجرني من النار بعد كل صلاة وبعدد أكثر من سبع مرات؟».

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن باب الدعاء واسع، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم»، مؤكدًا أن الدعاء لا تضييق فيه على المسلم.

وأشار إلى أن هذا الدعاء ورد في بعض الآثار أنه يُقال بعد صلاتي الفجر والعصر ثلاث مرات، إلا أنه لا مانع شرعًا من أن يقوله المسلم بعد كل صلاة، ولا حرج كذلك في تكراره بعدد أكثر من سبع مرات.

وأوضح أن الأمر فيه سعة، داعيًا إلى الإكثار من الدعاء، ومؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى يتقبل من عباده الصادقين.

اقرأ أيضاً:

هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون الذكور؟.. أمين الفتوى يجيب

ما مقدار السترة في الصلاة ومسافة المرور أمام المصلي بدون سترة؟.. المفتي يوضح

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدعاء بعد الصلاة أحمد وسام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا
خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد