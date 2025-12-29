أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورده من سيدة قالت فيه: «هل يجوز أن أقول دعاء: اللهم أجرني من النار بعد كل صلاة وبعدد أكثر من سبع مرات؟».

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن باب الدعاء واسع، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم»، مؤكدًا أن الدعاء لا تضييق فيه على المسلم.

وأشار إلى أن هذا الدعاء ورد في بعض الآثار أنه يُقال بعد صلاتي الفجر والعصر ثلاث مرات، إلا أنه لا مانع شرعًا من أن يقوله المسلم بعد كل صلاة، ولا حرج كذلك في تكراره بعدد أكثر من سبع مرات.

وأوضح أن الأمر فيه سعة، داعيًا إلى الإكثار من الدعاء، ومؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى يتقبل من عباده الصادقين.

اقرأ أيضاً:

هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون الذكور؟.. أمين الفتوى يجيب

ما مقدار السترة في الصلاة ومسافة المرور أمام المصلي بدون سترة؟.. المفتي يوضح