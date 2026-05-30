يتزين ملعب بوشكاش أرينا في بودابست المجرية، لاستقبال موقعة نهائي دوري أبطال أوروبا 2026، بين باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي وأرسنال بطل الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال، في السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب بوشكاش أرينا، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنقل مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، على قناتيbeIN Sports 1 HD وbeIN Sports 2 HD.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

الدفاع: نونو مينديز – ويليان باتشو – ماركينيوس – أشرف حكيمي.

الوسط: فابيان رويز – فيتينيا – جواو نيفيز.

الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا – عثمان ديمبيلي – ديزيريه دوي.

تشكيل آرسنال المتوقع

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: ريكاردو كالافيوري – جابرييل ماجاليس – ويليام ساليبا – يوريان تيمبر.

الوسط: مارتن أوديجارد – مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس.

الهجوم: لياندرو تروسارد – فيكتور جيوكيريس – بوكايو ساكا.

ومن خلال التشكيل المتوقع، توقعت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، نتيجة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، والأقرب للفوز باللقب، إضافة إلى حظوظ أبرز اللاعبين، وذلك في تصريحات خاصة لـ مصراوي.

أبرز نجوم آرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا.. 15 سبتمبر

القمر في برج القوس في وضع معاكس وقد يكون مشتتا وليس في أفضل حالاته.

مدافع: ويليام ساليبا.. 24 مارس

لديه تركيز هائل ونشاط والقمر في منزل الحظ وقد يمنحه حسن تصرف وطاقة.

لاعب وسط مدافع: ديكلان رايس.. 14 يناير

القمر في منزل الصحة السلبي ما يجعل طاقته البدنية قليلة وقد يكون عرضة للإصابة.

لاعب وسط هجومي: مارتن أوديجارد.. 17 ديسمبر

قد يكون في أفضل حالاته وقد يكون الأكثر تألقا في اللقاء لأن القمر في برجه.

جناح هجومي: بوكايو ساكا.. 5 سبتمبر

قد يكون مشتتا وليس في أفضل حالاته.

أبرز نجوم باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.. 25 فبراير

القمر في وضع معاكس وقد لا يكون في أفضل حالاته.

مدافع: ماركينيوس.. 14 مايو

هناك تنافر فلكي قد يجعل تركيزه قليلا، لكن المشتري في وضع داعم له ما يمنحه حسن تصرف إلى حد ما وقد يكون عرضة للإصابة.

لاعب وسط مدافع: فيتينيا.. 13 فبراير

قد يكون متعاونا في اللقاء ويلعب دورا مؤثرا إلى حد كبير

جناح هجومي: كفاراتسخيليا.. 12 فبراير

القمر في منزل الأصدقاء، ما يمنحه تعاونا جيدا مع لاعبي فريقه في اللقاء وحسن تصرف.

مهاجم: عثمان ديمبيلي.. 15 مايو

قد يكون عرضة للإصابة في المباراة وقد لا يكون في كامل تركيزه.

من يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا؟

بحسب خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، قد تكون حظوظ فريق باريس سان جيرمان أكبر من آرسنال في الفوز بالمباراة وحصد لقب دوري أبطال أوروبا.