

أثار صاحب صفحة «إيجيبت كدا كدا» حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قرر أخيرًا الكشف عن هويته الحقيقية، عقب مطالبات متكررة من المتابعين بمعرفة شخصيته.

وفاجأ صاحب الصفحة الجمهور بنشر صورته الشخصية، إلى جانب صورة له من البطاقة الصحية الخاصة بمرحلة الطفولة، في خطوة طريفة لاقت تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين.

وكتب في منشوره:



«لكل صحفيين مصر.. حظ سعيد المرة القادمة، معلش سهرناكم معانا».

وأضاف:



«حبيت أقولكم كل سنة وإنتوا طيبين بطريقتي، وإن شاء الله السنة الجاية كلكم تكونوا على جبل عرفات».

واختتم رسالته قائلًا

«النونات بيقولكم بحبكم جدًا والله».

وشهد المنشور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين تداولوا الصور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد حالة الغموض التي أحاطت بصاحب الصفحة خلال الفترة الماضية، ما أثار حالة من الدهشة والتعليقات الواسعة عقب كشف هويته لأول مرة

اقرأ أيضًا:



فنادق أقامت فيها مارلين مونرو أيقونة الجمال والإغراء (صور)



بالصور.. حيوانات تتعرف على نفسها أمام المرآة

