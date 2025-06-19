لماذا نشعر بألم المعدة وضيق التنفس عند الخوف؟

كتبت – أسماء العمدة:

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الشعور بالخوف يؤدي إلى ارتفاع مستوى النورأدرينالين في الجسم، وهي مادة تعمل كمادة قابضة للأوعية الدموية، ما يعني أنها تتسبب في انقباض هذه الأوعية وتضييقها.

هذا الانقباض يؤدي إلى العديد من الأعراض الجسدية التي نشعر بها.

الصداع المفاجئ

عند تضييق الأوعية الدموية في الرأس، يقل تدفّق الدم، مما يسبب صداعًا حادًا وشعورًا بالضغط.

من الفم إلى الأطراف

لا يقتصر تأثير النورأدرينالين على الرأس فقط، بل يمتد ليشمل أجزاء أخرى من الجسم.

جفاف الحلق وزغللة العينين

وأضاف، في تصريحات لمصراوي، أن تدفّق الدم إلى الغدد اللعابية يقل نتيجة تأثير النورأدرينالين القابض، مما يؤدي إلى نقص إفراز اللعاب وجفاف الحلق. أما زغللة العينين فترتبط بتأثيرات على الأوعية الدموية المغذية للعين أو التغيرات في ضغط الدم.

تنميل الشفاه والأطراف

وتابع: مع انقباض الأوعية الدموية، يقل تدفق الدم إلى الأطراف، بما في ذلك الشفاه، ما يفسر الشعور بالتنميل والبرودة فيها. يظهر هذا النقص في الدم أيضًا في اليدين والقدمين، مما يسبب الإحساس بالوخز والعرق البارد.

الخوف لا يضرب فقط الأوعية السطحية، بل يؤثر على العضلات والأعضاء الداخلية

خنقة في التنفس وألم في الرقبة

تنقبض عضلات الرقبة الأمامية والخلفية، مما يسبب شعورًا بالضيق والخنقة في التنفس، بالإضافة إلى ألم حاد في مؤخرة الرقبة.

ضيق الصدر وألم المعدة والقولون

تنقبض عضلات الصدر، مما يسبب شعورًا بالضغط أو “الطبقة” على الصدر. في الوقت نفسه، يؤدي انقباض عضلات المعدة إلى تقليل تدفّق الدم إليها، مما يزيد من إفراز العصارة المعدية، فيسبب ألمًا حارقًا في المعدة. ويحدث الأمر ذاته في القولون، مسببًا تقلصات مفاجئة ورغبة متكررة في دخول المرحاض.

تأثير على المزاج والسعادة

واختتم فرويز حديثه قائلًا: “مع ارتفاع مستوى النورأدرينالين نتيجة الخوف، يبدأ الجسم في تقليل إفراز هرموني الدوبامين والسيروتونين.

الدوبامين مسؤول عن التركيز والشعور بالسعادة والتحفيز، بينما يُعرف السيروتونين بهرمون الفرح والمزاج الجيد. وانخفاض هذين الهرمونين يفسر الشعور العام بالقلق والضيق وقلة التركيز الذي يصاحب نوبات الخوف”.

خبيرة تكشف حقيقة فيديو مسابقة "ملكة جمال المتحولين العرب 2025"

بعد صبر طويل.. السعادة في الطريق لمواليد 3 أبراج قريبا

ليس مجرد وزن زائد.. حسام موافي يكشف سر الإصابة بالسمنة

6 أعراض تنذرك بالتهابات في جدار المعدة.. احذر

3 أعراض تخبرك بأن جسمك يعاني من نقص الحديد