"حياتي ومغمراتي" و"حول أصل اللغة" أحدث إصدارات القومي للترجمة

كتب- محمد شاكر:

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب "حياتي ومغمراتي" تأليف أرمينيوس فامبيري وترجمة زكريا صادق الرفاعي وتقديم ماكس نوردو.

ينتمي هذا العمل إلى تراث أدبيات الرحلة فى القرن التاسع عشر، وقد تضمن عرضا وافيا للمسيرة الحافلة والثرية للمستشرق الكبير "أرمينيوس فامبيرى" (١٨٣٢-

١٩١٣م) وما تخللها من محطات شرقا وغربا، وما لاقاه من أهوال وعقبات فى رحلته إلى آسيا، وما تاقت إليه نفسه فى الوقت ذاته من طموحات وآمال، ولم يكن الكتاب مغامرات رحلة، ولكنه كان صفحة مهمة من أدبيات المسألة الشرقية خاصة بعد إماطة اللثام عن جانب من أوراقه المحفوظة بالخارجية البريطانية فى عام ٢٠٠٥.

وكشفت أن المؤلف كان عميلاً مزدوجا لكل من إنجلترا والدولة العثمانية وإن كان ولاؤه فى نهاية المطاف للأولى، كما عبر الكتاب عن طبيعة الاستشراق فى القرن التاسع عشر ليس فقط على المستوى الفردى ولكن أيضا على الصعيد المؤسسى وتنامى دور الجامعات والجمعيات الجغرافية فى ظل الصراع الاستعمارى المحتدم بين القوى الأوربية الكبرى آنذاك.

ولم تخل صفحات الكتاب من بعض المبالغات من قبل المؤلف في عدة مواقف، ورغم ذلك فإنه قد جسد بحق الإطار المرجعى الذى شكل رؤى وتطلعات الأغلب الأعم من نخبة العصر الفيكتورى تجاه الشرق وحضارته بصفة عامة.

كما صدر أيضًا كتاب "حول أصل اللغة" تأليف إرنست رينان وترجمة سحر سمير يوسف وتقديم عبد الرحمن محمد طعمة.

ويعد هذا الكتاب أحد أهم الدراسات اللغوية - التي أعيد طباعتها عدة مرات - لشدة أهميتها في مجال البحث حول الأسرار الغامضة والمستغلقة للظهور الأول للغة مع بداية الحياة على وجه البسيطة.

سعى مؤلف الكتاب إلى تتبع أصول اللغات المختلفة - على ضوء الدراسات المقارنة فيما بينها - للتوصل إلى أكبر كم من المعلومات عن اللغة البدائية الأولى.

كما تركز الدراسة أيضًا على دور اللغة بوصفها وثيقة مهمة للكشف عن أسرار الحياة الإنسانية في عصور ما قبل التاريخ وكأداة محورية للتوصل إلى نشأة العقل البشري وتطوره، تتضمن فصول الكتاب مجموعة من المباحث المختلفة التي تعرض لآراء متنوعة حول: أصل اللغة، خصائص اللغة الأولية في العصور الغابرة، علاقة اللغات بالأجناس البشرية المختلفة، فرضية الخلق الصناعي للغة وثغرات هذه النظرية، التمييز بين اللغة الطبيعية واللغة الاصطناعية. ومن ناحية أخرى، تبحث بعض فصول الكتاب دور الوحي والنقل في نشأة اللغة والحجج اللاهوتية المسوقة لتأييد هذا الرأي، ثم دحض هذه النظرية: إذ يراها المؤلف خارجة تمامًا عن نطاق التفكير العلمي الممنهج.

يتعرض الكتاب كذلك لنشأة علم اللغة المقارن ووجهات النظر الجديدة الناتجة عن ذلك فيما يتعلق بأصل اللغة.

وأخيرا يناقش المؤلف مراحل تطور اللغة في ظل التنوع الواسع في اللهجات.

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