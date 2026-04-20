إعلان

طولها 8 سم.. لن تتوقع ما استخرجه الأطباء من دماغ امرأة

كتب : سيد متولي

10:00 م 20/04/2026

دودة بطول 8 سم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى جراحون في جنوب الصين عملية دقيقة لاستخراج دودة يبلغ طولها 8 سم من دماغ سيدة تبلغ من العمر 61 عامًا، وذلك بعد معاناة طويلة مع أعراض صحية غامضة.

وذكرت صحيفة شنتشن إيفنينج نيوز، أن المريضة خضعت للجراحة في مستشفى بمقاطعة قوانجدونج في أوائل أبريل، بعد تدهور حالتها الصحية على مدار سنوات دون معرفة السبب الحقيقي.

أسباب تواجد الدودة في دماغ المرأة

وأرجع الأطباء سبب الإصابة المحتمل إلى ممارسات غير تقليدية تعرضت لها السيدة في صغرها، حيث تذكرت أنها استخدمت وصفات شعبية لعلاج ألم الأسنان، بالإضافة إلى شرب مياه ينابيع غير معالجة وتناولها مشروبات تقليدية غير موثوقة.

كما أشارت إلى أنها خضعت لجراحة في العمود الفقري عام 2021، وبعدها بدأت تعاني من تنميل متكرر في الأطراف وفروة الرأس، إضافة إلى تشنجات وحالات غير طبيعية في الإحساس بالبرد خلال الصيف.

ولم يتمكن الأطباء في البداية من تحديد السبب، حتى لاحظ أحد أطباء الأعصاب وجود أثر يشبه نفقا خلفه الطفيلي داخل الدماغ، ما قاد إلى اكتشافه لاحقا.

وبعد التدخل الجراحي، تم استخراج الطفيلي بنجاح، وأكد الأطباء تحسن حالة المريضة بشكل ملحوظ عقب العملية.

اقرأ أيضا:

لحظات رعب.. دب يتجول داخل مركز تجاري في أمريكا "فيديو"

حفل عيد ميلاد يتحول إلى معركة.. لن تتوقع ما حدث

صدمة ليلة العمر.. حماة تنتزع ذهب العروسة في حفل الزفاف بالقوة (فيديو)

الدماغ ألم الأسنان الماء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب لـ"فوكس نيوز": سيتم توقيع اتفاق مع إيران الليلة
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)