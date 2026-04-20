أجرى جراحون في جنوب الصين عملية دقيقة لاستخراج دودة يبلغ طولها 8 سم من دماغ سيدة تبلغ من العمر 61 عامًا، وذلك بعد معاناة طويلة مع أعراض صحية غامضة.

وذكرت صحيفة شنتشن إيفنينج نيوز، أن المريضة خضعت للجراحة في مستشفى بمقاطعة قوانجدونج في أوائل أبريل، بعد تدهور حالتها الصحية على مدار سنوات دون معرفة السبب الحقيقي.

أسباب تواجد الدودة في دماغ المرأة

وأرجع الأطباء سبب الإصابة المحتمل إلى ممارسات غير تقليدية تعرضت لها السيدة في صغرها، حيث تذكرت أنها استخدمت وصفات شعبية لعلاج ألم الأسنان، بالإضافة إلى شرب مياه ينابيع غير معالجة وتناولها مشروبات تقليدية غير موثوقة.

كما أشارت إلى أنها خضعت لجراحة في العمود الفقري عام 2021، وبعدها بدأت تعاني من تنميل متكرر في الأطراف وفروة الرأس، إضافة إلى تشنجات وحالات غير طبيعية في الإحساس بالبرد خلال الصيف.

ولم يتمكن الأطباء في البداية من تحديد السبب، حتى لاحظ أحد أطباء الأعصاب وجود أثر يشبه نفقا خلفه الطفيلي داخل الدماغ، ما قاد إلى اكتشافه لاحقا.

وبعد التدخل الجراحي، تم استخراج الطفيلي بنجاح، وأكد الأطباء تحسن حالة المريضة بشكل ملحوظ عقب العملية.

