في ظل إيقاع الحياة المتسارع والضغوط التي لا تهدأ، يجد الكثيرون أنفسهم محاصرين داخل جدران من الصمت، يغلفون أوجاعهم بابتسامات زائفة، بينما تعصف بداخلهم رياح اليأس.

ومع تصاعد حالات الانتحار مؤخراً، تبرز تساؤلات مؤلمة تفرض نفسها على الساحة هل باتت الضغوط النفسية "قاتلاً صامتاً" يتربص بمن حولنا؟ وهل أصبحت أعراض الاكتئاب والاختناق النفسي إشارات استغاثة تتطلب منا يقظة مجتمعية وأسرية أسرع مما نتخيل؟

هل يمكن للضغط النفسي أن يدفع الإنسان إلى الانهيار؟

تؤكد الدكتورة إيمان عبدالله، استشاري العلاقات الأسرية والنفسية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن تراكم الضغوط النفسية المستمرة دون تفريغ أو دعم مهني، قد يقود الفرد إلى مراحل متقدمة وخطيرة من الاكتئاب، وهو ما قد يدفع البعض -في غياب طوق النجاة- إلى اتخاذ قرارات مأساوية لا رجعة فيها.

وتوضح "عبدالله" أن الشخص الذي يمر بضغوط نفسية حادة يكون في احتياج عاجل للبوح والفضفضة، لأن كبت المشاعر السلبية يزيد من حدة الأزمة، ويحبس الفرد داخل دائرة مغلقة من الألم تمنعه من رؤية أي مخرج سوى النهاية.

ما العلامات التي تشير إلى أن الشخص يحتاج مساعدة فورية؟

تشير خبيرة العلاقات الأسرية إلى أن هناك إشارات تحذيرية "حمراء" يرسلها الشخص المأزوم نفسياً، والتي يجب على المحيطين الانتباه إليها بدقة، ومن أبرزها:

التعبير المتكرر عن مشاعر الحزن العميق أو الشعور بالظلم.

الانعزال المفاجئ والرغبة المستمرة في الوحدة والابتعاد عن التجمعات.

الشكوى الدائمة من ضغوط الحياة وعدم القدرة على مجاراتها.

فقدان الشغف التام تجاه الهوايات والأنشطة اليومية، والإحساس بعدم جدوى الحياة.

كيف يمكن إنقاذ شخص يعاني من ضغوط نفسية؟

تؤكد الدكتورة إيمان عبدالله أن التدخل المبكر ليس مجرد نصيحة، بل هو طوق نجاة يمكن أن يصنع فارقاً جذرياً في حياة الآخرين، وذلك عبر خطوات عملية، منها:

1- الاستماع الفعال: الاستماع الجيد دون إطلاق أحكام أو التقليل من شأن الألم.

2- التشجيع على البوح: دفع الشخص للتحدث بحرية والتعبير عن كل ما يجيش في صدره.

3- المساندة المجتمعية: إبلاغ المقربين الموثوقين بحالته لمتابعته عن قرب وتوفير بيئة آمنة له.

4- التفريغ النفسي: تشجيع الشخص على حضور جلسات دعم نفسي أو لقاءات تساعد على تفريغ الشحنات السلبية.

5- الحلول العملية: مساعدة الشخص في وضع خطط بسيطة لمواجهة مشكلاته اليومية بدلاً من تركها تتراكم.

هل نحتاج إلى وعي أكبر بالصحة النفسية؟

إن تكرار هذه المآسي يضعنا أمام فجوة واضحة في الوعي المجتمعي؛ فالدعم النفسي لم يعد رفاهية أو ضرباً من الترف، بل أصبح ضرورة ملحة في ظل تعقد الحياة.

إن التعامل الجاد مع أي إشارات للاكتئاب، والتعامل مع الألم النفسي بنفس جدية التعامل مع الألم العضوي، هو السبيل الوحيد للنجاة.

في النهاية، تظل هذه الحالات "جرس إنذار" صارخ يطالبنا جميعاً بإعادة النظر في طريقة تواصلنا مع من حولنا.

والاقتراب أكثر، والإنصات بعمق، قد يكونان السبب في إنقاذ روح من الغرق في صمتها، فكلمة طيبة في الوقت المناسب، ودعم حقيقي صادق، هما الاستثمار الأغلى الذي يمكن أن نقدمه للإنسانية.