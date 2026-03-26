مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة طقس غير مستقرة، تتزايد مخاطر القيادة تحت الأمطار، لا سيما مع تراجع الرؤية وارتفاع احتمالات انزلاق السيارات.

كيف تتجنب الحوادث أثناء القيادة في المطر؟



ووفقا لموقع Cline Collision Center، فإن فهم تأثير المطر على الطريق والسيارة هو الخطوة الأولى لتجنب الحوادث.

جهز سيارتك قبل النزول



فحص المساحات والإطارات والفرامل ليس رفاهية قبل القيادة في المطر، كما أن أي خلل بسيط قد يضاعف المخاطر، خاصة مع الطرق الزلقة وضعف الرؤية.

خفض السرعة فورا



الطرق المبللة تحتاج لمسافة أطول للتوقف، ما يجعل السرعة الزائدة خطرا مباشرا، بينما تقليل السرعة يمنحك وقتا كافيا للتعامل مع أي مفاجآت على الطريق.

شغل الأنوار حتى في النهار



الإضاءة لا تساعدك فقط على الرؤية، بل تجعلك مرئيا للآخرين أيضا، وهو عامل حاسم لتجنب الاصطدامات، خاصة أثناء الأمطار الغزيرة.

ضاعف مسافة الأمان



في الطقس الممطر، تحتاج لمسافة توقف أطول من المعتاد، لذلك ينصح بترك مسافة مضاعفة بينك وبين السيارة الأمامية.

اتبع مسار السيارة أمامك



آثار الإطارات على الطريق تكون أقل امتلاء بالمياه، بينما السير عليها يقلل من خطر الانزلاق المفاجئ.

انتبه للزجاج والرؤية



تكون الضباب على الزجاج قد يكون أخطر من المطر نفسه، كما أن استخدم التكييف أو مزيل الضباب للحفاظ على رؤية واضحة.

راقب إشارات السيارات



متابعة أضواء الفرامل أمامك تمنحك إنذارا مبكرا للتوقف، ما يساعدك على التهدئة تدريجيا دون مفاجآت.

احذر تجمعات المياه



البرك قد تخفي عمقا غير متوقع يهدد سيارتك، كما أن الدخول فيها بسرعة قد يؤدي لفقدان السيطرة أو تعطل المركبة.

تجنب الفرملة المفاجئة



الضغط الحاد على الفرامل في الطرق المبتلة يؤدي لانزلاق السيارة، بينما الأفضل هو التهدئة التدريجية للحفاظ على التحكم.

انتظر بداية المطر تمر

أول 15 دقيقة من سقوط المطر هي الأخطر بسبب اختلاط الماء بزيوت الطريق، لذا الانتظار قليلا قد يقلل بشكل كبير من خطر الانزلاق.

