تخيل أنك على متن قطار فاخر جالس في مقعدك مع كوب من الشاي تشاهد من نافذتك مناظر أوروبا تمر أمامك.

كل هذا يحدث دون أن تغادر غرفتك، وهذه هي التجربة التي يعيشها نزلاء دار رعاية المسنين في أستراليا، والتي حازت على شعبية كبيرة على الإنترنت.

ما هو "قطار سانت فنسنت السريع" في دار رعاية توومبا؟

في دار رعاية سانت فنسنت في توومبا، يحدث تصميم فريد يسمى "قطار سانت فنسنت السريع" تغييرا جذريا في تجربة كبار السن للعالم، وفقا لـ "news18".



ما الدور الذي تلعبه تقنية الواقع الافتراضي في تجربة القطار؟



بني هذا المكان على شكل عربة قطار فاخرة مزودة بتقنية الواقع الافتراضي، ونوافذ رقمية كبيرة، ونظام صوت محيطي، لتقديم تجربة محاكاة سفر عبر عشر دول مختلفة.



هل تقتصر الرحلة على الجوانب البصرية فقط؟



لا تقتصر الرحلة على الجوانب البصرية فحسب، بل يتم تقديم أطعمة مميزة للمقيمين تتناسب مع الوجهة بداية من الشوكولاتة السويسرية إلى الأطعمة الشهية، مما يحول التجربة إلى ملاذ متعدد الحواس.

وهذه التجربة تعيد إلى أذهان الكثيرين ذكريات مؤثرة وسعادة وبهجة لا مثيل لها.



كيف يمنح السفر الافتراضي شعورا بالترفيه والمتعة؟



السفر الافتراضي يحمل معنى خاص لأولئك الذين لم يعد بإمكانهم التنقل فعليا، فهو يمنحهم الترفيه ويزرع في نفوسهم شعورا بالحرية والانطلاق.



كيف يساعد قطار الواقع الافتراضي كبار السن المصابين بالخرف؟



تم تطوير المشروع من قبل مديرة الرعاية السكنية إلزيت لاتيجان، التي أرادت إنشاء شيء أكثر جاذبية للمقيمين وخاصة أولئك الذين يعانون من الخرف.



ويساعد قطار الواقع الافتراضي على تحفيز الذاكرة وتشجيع التفاعل وتوفير الراحة النفسية.

مع انتشار مقاطع فيديو لتجربة القطار الافتراضي على نطاق واسع، وصفه الكثيرون بأنه مثال ملهم يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا تحسين جودة الحياة.

توافد المواطنين على حدائق الحيوان بكفر الشيخ فى ثالث أيام العيد | مصراوى

مشاهد مؤثرة للأمومة بين الحيوانات في عيد الأم 2026 | مصراوى

كيف تؤثر الجينات الاستثنائية لبقرة ميسي على إنتاج الحليب؟ | مصراوى