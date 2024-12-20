ماذا يحدث لجسمك عند إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة؟.. مفاجأة

كتبت- أسماء العمدة:

إعادة تسخين الطعام أمر شائع في حياتنا اليومية، ويساعد على توفير الوقت والجهد، لكن هل فكرت يومًا في تأثير هذه العادة على صحتك؟

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إنّ بعض الخضروات الورقية تحتوي على النترات التي تتحول عند التسخين المتكرر إلى النتريت، وهي مادة مسرطنة، وعند إعادة تسخين الأطعمة الدهنية، تتحول الدهون الطبيعية إلى دهون متحولة، وهي ضارة بالقلب والأوعية الدموية.

وتابع "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ كل عملية تسخين تفقد الطعام جزءًا من فيتاميناته ومعادنه، ما يقلل من قيمته الغذائية، كما تتأثر البروتينات سلبًا بالتسخين المتكرر، ما يقلل من قدرتها على الهضم والاستفادة منها.

وأشار إلى أنه إذا لم يتم تبريد الطعام بشكل صحيح بعد الطهي الأول، فقد تنمو البكتيريا الضارة، ولا تقتل عملية إعادة التسخين هذه البكتيريا بالكامل، ما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

أطعمة يجب تجنب إعادة تسخينها

- الأرز

يعتبر الأرز بيئة خصبة لنمو البكتيريا، وإعادة تسخينه قد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي.

- البيض

تحتوي البيض على البكتيريا التي يمكن أن تنمو وتتكاثر عند إعادة التسخين.

- الدواجن

الدواجن المطهية بشكل غير كامل قد تحتوي على بكتيريا سالومونيلا، وإعادة التسخين لن تقتلها تمامًا.

- الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية على النترات التي تتحول إلى نترات عند التسخين المتكرر.

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