احذر.. أطعمة ومشروبات لا يجب إعادة تسخينها

تعتاد العديد من ربات البيوت على إعادة تسخين بقايا الطعام، دون وعي منهمن أن هذه العادة تحمل في طياتها بعض المخاطر الصحية.

في هذا الصدد، حذرت خبيرة التغذية هاريني بالا من إعادة تسخين بعض الأطعمة، مشيرة إلى تغييرات كيميائية قد تحدث فيها تؤثر سلبًا على الصحة، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

السبانخ.. خطر خفي في الأوراق الخضراء

أوراق السبانخ تحتوي على نترات تزداد عند الطهي، وعند إعادة تسخينها، تتحول هذه النترات إلى نيتروزامين، وهو مركب مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، لذلك، تنصح بتناول السبانخ طازجة فور طهيها لتجنب هذه المخاطر.

الشاي.. فقدان الفوائد ونمو البكتيريا

إعادة تسخين الشاي يؤدي إلى فقدان خصائصه المضادة للأكسدة وزيادة مرارة الطعم. بالإضافة إلى ذلك، قد تنشط البكتيريا الموجودة به عند إعادة تسخينه، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

الأرز.. خطر العصية الشمعية

أما بالنسبة للأرز، ينصح بتخزينه في حاوية محكمة الإغلاق داخل الثلاجة فور طهيه لتجنب نمو البكتيريا الخطيرة مثل العصية الشمعية.

هذه البكتيريا تسبب التسمم الغذائي الذي قد يؤدي إلى أعراض خطيرة مثل الإسهال والقيء والحمى، وفي حالات نادرة قد يكون قاتلا.

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