رغم ثبات الدخل لدى كثير من الأشخاص، يعاني البعض من أزمات مالية متكررة دون إدراك الأسباب الحقيقية وراء ذلك، في وقت تلعب فيه العادات اليومية دورا محوريا في استنزاف الأموال بشكل غير ملحوظ.

العادات المالية الخاطئة

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن المشكلة الأساسية ليست دائما في ضعف الدخل، لكنها تكمن في نمط الإنفاق اليومي والعادات المالية الخاطئة التي تتراكم آثارها بمرور الوقت.

الإنفاق العشوائي دون تخطيط

وأوضح "عامر" في تصريحات لـ"مصراوي" أنه من أبرز هذه العادات الإنفاق العشوائي دون تخطيط، والاعتماد المفرط على الشراء السريع والوجبات الجاهزة، إلى جانب الاستخدام غير الرشيد لبطاقات الائتمان، ما يؤدي إلى تراكم الديون دون الشعور الفوري بالخطر.

تجاهل إعداد ميزانية شهرية

وأضاف أن تجاهل إعداد ميزانية شهرية، وعدم تخصيص جزء ثابت للادخارولو كان بسيطا من الأخطاء الشائعة التي تسرع الوقوع في أزمات مالية، مؤكدا أن غياب الوعي المالي يجعل الفرد أكثر عرضة للفقر على المدى المتوسط.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن متابعة العروض غير الضرورية والإنفاق بدافع التقليد أو الضغط الاجتماعي يمثل عادة يومية خطيرة، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تعزز ثقافة الاستهلاك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تعديل هذه العادات لا يتطلب قرارات صعبة بقدر ما يحتاج إلى وعي واستمرارية، مشددا على أن الانضباط المالي اليومي هو الخطوة الأولى نحو الاستقرار وتحقيق الأمان الاقتصادي.

