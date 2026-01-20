إعلان

حدث فلكي لافت يغير حياة مواليد 4 أبراج.. هذا ما يحدث لهم

كتبت- أسماء مرسي:

09:30 م 20/01/2026

الأبراج الفلكية- تعبيرية

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن حدث فلكي مميز يتمثل في استقرار القمر ببرج الدلو، وهو ما ينعكس إيجابا على العديد من الأبراج.

وأوضحت عبير، خلال مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، أن المرحلة الحالية تشهد تحولات فلكية مهمة، أبرزها انتقال الشمس من برج الجدي إلى برج الدلو، يعقبها انتقال كوكب عطارد إلى البرج نفسه.

وأشارت إلى أن هذا التجمع الكوكبي يمنح مواليد بعض الأبراج فرصا وانفراجات وبدايات جديدة ومفاجآت غير متوقعة على كافة الأصعدة.

برج الحمل


يحمل القمر في الدلو دعما لمواليد الحمل، حيث يساعدهم على تطوير أعمالهم والحصول على دعم الزملاء، كما يعد الوقت مناسبا للتواصل مع الآخرين وقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء المقربين.

برج الجوزاء


يتمتع مولود الجوزاء بحدس واضح يعينه على اتخاذ قرارات موفقة، كما تسود أجواء من الحب والتفاهم مع شريك الحياة، بالإضافة إلى فرص إيجابية تتعلق بالسفر أو تحقيق نجاح.

برج الميزان


يدعم القمر الأجواء العاطفية ويعزز فرص الحب والتفاهم، بينما تشهد الناحية المهنية تقديرا واضحا لجهودكم.

برج الدلو


يعيش مولود هذا البرج فترة ذهبية مع تواجد القمر والشمس وفينوس وعطارد في برجه، ما يمنحه جاذبية لافتة وثقة عالية بالنفس، إضافة إلى قدرة على فرض آرائه بذكاء.

