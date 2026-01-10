حذرت سيدة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف من خطر ظهور وانتشار حشرات غريبة في عدد من دول العالم، مشيرة إلى أنها تسبب أمراض جلدية خطيرة تُصيب الإنسان.

بؤرة الانتشار تنطلق من إفريقيا

وخلال استضافتها في برنامج الإعلامي نيشان على قناة "الجديد"، أوضحت أن بؤرة هذه الحشرات ستنطلق من إحدى الدول الإفريقية، قبل أن تنتشر سريعا إلى دول مجاورة، ما يثير حالة من القلق الصحي على نطاق واسع.

الأطفال الأكثر عرضة للخطر

وأضافت أن المخاوف الكبرى تتركز على الأطفال، باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض الجلدية الناتجة عن انتشار تلك الحشرات.

تحذير من تصاعد العنف الطائفي في الهند

وأشارت "سيدة التوقعات اللبنانية" إلى احتمال اندلاع أعمال عنف وصدامات طائفية خطيرة في الهند، تتفاقم لتتحول إلى مجازر لم يشهدها التاريخ.

كارثة إنسانية غير مسبوقة

وتابعت أن تصاعد الصراعات يؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية كبيرة في الهند، في حال خروج الأوضاع عن السيطرة واستمرار أعمال القتال بين الطوائف.

